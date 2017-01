En Tumeremo negocios chinos no abren sus puertas

El alcalde Sifontes, Carlos Chancellor, anunció para hoy la actuación de una comisión designada del seno del poder municipal, a fin de que se reúna con la comunidad asiática que tiene negocios en Tumeremo, a que no han abierto los comercios debido a que no aceptan los billetes de cien bolívares.

Por escrito, en grupos de whasapp, Chancellor ofreció la información y dijo que se propicia el contacto directo con los asiáticos de manera que abran sus puertas de inmediato.

“No lo hice antes porque desde primeras horas de la mañana del día de hoy, (lunes) estuve en una clínica de Ciudad Guayana, en el sótano del edificio, donde no llega buena señal telefónica, coordinando para el tratamiento de mi hija contra el cáncer en el cerebro y me enteré tarde de lo que estaba pasando en Tumeremo y en el resto del país, porque por esta zona del estado, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, tampoco están recibiendo billetes de cien y algunos chinos no abrieron sus puertas”.